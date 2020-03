Video: un giro sul banking di Zandvoort

Siamo tutti un po' nostalgici, ammettiamolo. La notizia del ritorno in calendario del tracciato di Zandvoort come sede del prossimo Gran Premio d'Olanda di Formula 1 ha rievocato immediatamente dolci ricordi per gli appassionati della Formula 1, di quella che si vedeva in televisori ancora non in 4K dove la voce di Mario Poltronieri la faceva da padrona.

Il termine dei lavori sulla pista olandese ci ha regalato alcune immagini interessanti, dove abbiamo potuto ammirare il ritorno nella massima categoria motoristica mondiale delle sopraelevate, curve che al solo guardarle comunicano già il pelo sullo stomaco che sarà necessario per affrontarle.

Tom Coronel, pilota locale dal lungo curriculum, ha deciso di prendere la propria auto e di mostrare in questo video le condizioni della pista di Zandvoort. Verissimo, la pioggia non gli ha permesso di spingere a fondo sul pedale del gas, ma osservando le immagini i più attenti noteranno subito alcuni particolari.

Per quanto siano interessanti ed affascinanti alcuni passaggi, come la sequenza di Curva 1-2-3 e Curva 9, sembrano mancare quasi del tutto delle staccate impegnative, utili al fine di cercare di attaccare e sorpassare il pilota che precede.

E allora bisogna aggrapparsi con forza alle parole che furono di Ayrton Senna: "Non esiste curva dove non si possa sorpassare". Aggrapparsi e sperare forte.