Video | TOP & FLOP: F1 e MotoGP, dal Canada alla Germania In questo nuovo video di Motorsport.com, vi proponiamo il meglio e il peggio del weekend di motori che ha visto scendere in pista Formula 1 e MotoGP. In Canada, Max Verstappen regna, mostrando un'impeccabilità degna di un campione; in Germania, Bagnaia coglie il terzo zero in quattro gare. Ed ora, è -91 da Quartararo. Ma non finisce qui... siete d'accordo con le nostre scelte?