Video | TOP 5 Jeddah: l'Arabia inaudita in F1

Siamo a Jeddah, in un tracciato che ha attirato non poche critiche sul discorso “sicurezza”, dato il gran numero di curve cieche in un circuito cittadino con una media sul giro molto elevata e che, in vista dell’appuntamento 2022, ha subito alcune modifiche.

In occasione del Gran Premio dell'Arabia Saudita, seconda tappa in calendario, riviviamo i cinque momenti più significativi che hanno caratterizzato la sua prima edizione nel 2021, quando Lewis Hamilton e Max Verstappen, dopo collisioni e bandiere rosse, arrivano alla linea del traguardo con 395,5 punti in classifica ciascuno...