Video | TOP 5 GP d'Olanda: Gilles, quando una magia su 3 ruote non basta

F1 | Leclerc: "Voglio tornare a vincere in casa degli orange"

Il monegasco è convinto che la Ferrari debba essere competitiva a Zandvoort perché una pista di carico, mentre pensa che le lezioni imparate a Spa-Francorchamps si vedranno a Monza. Charles è consapevole di non essere più in lotta per il mondiale, ma non per questo smetterà di lottare. Sulle comunicazioni via radio sfuma evitando qualsiasi forma polemica, ammettendo che c'è uno sforzo per migliorare i processi.