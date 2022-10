Video | TOP 5 GP del Messico: Una F1 di un “alto” livello

Carica lettore audio

Il Gran Premio del Messico, in Formula 1, ha scritto pagine di storia leggendarie. Le prime, negli anni Sessanta, in un decennio caratterizzato dalla prima vittoria Honda per mano di Richie Ginther, dal titolo iridato della Ferrari con John Surtees - primo e unico ad aver conquistato un titolo mondiale sia nelle due che quattro ruote - dall'apice della rivalità tra il pilota-costruttore Jack Brabham e il suo secondo Denis Hulme, conclusa con il licenziamento di quest'ultimo per aver "tradito" il proprio datore di lavoro.

Poi, indimenticabile l'impresa firmata da Gerhard Berger, nel 1986: il Messico rientra nella massima serie dopo 16 lunghi anni di assenza e l'austriaco conquista la prima vittoria in carriera, per se stesso e per la Benetton. E come dimenticare i colpi di scena dell'edizione del 1990, quando la sfida sull'asfalto messicano era una questione tra Nigel Mansell, Alain Prost e Ayrton Senna? Insomma, una Formula 1 di un alto livello. E non solo per l'altitudine...