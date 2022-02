Video | "Storie di Corse": al MAUTO Piola e Maglienti raccontano la F1

Carica lettore audio

La Formula 1 è pronta a riaccendere i motori in vista della stagione 2022. Dopo le presentazioni di Haas e Red Bull, però, è è il momento di fare un balzo indietro nel tempo e andare a toccare alcuni momenti leggendari di questa categoria.

In diretta dalle ore 18:30 presso il Museo dell'Auto di Torino - MAUTO - si terrà il primo incontro della serie "Storie di Corse", dove i protagonisti del mondo delle competizioni a motore incontreranno il pubblico per parlare della loro passione comune e del viaggio di una vita che li ha portati in giro per il mondo.

Questa sera sarà la volta del nostro Giorgio Piola in compagnia del collega Biagio Maglienti e dell'Ingegner Mauro Forghieri, storico Direttore Tecnico della Scuderia Ferrari. Per assistere dal vivo all'evento è necessario prenotarsi tramite l'invio di una mail all'indirizzo info@museoauto.it, mentre se foste impossibilitati a recarvi a Torino, potete gustarvi comodamente la diretta che trovate in fondo al nostro articolo.