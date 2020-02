Video: l'esordio dell'AlphaTauri visto dagli occhi del pilota!

Dopo aver mostrato i primi passi della nuova nata, la AT01, impegnata ad uscire dai box del circuito di Misano, la Scuderia AlphaTauri ha condiviso un nuovo video con una prospettiva davvero insolita.

Il team faentino, impegnato ieri nel filming day sul tracciato italiano, ha fatto indossare a Pierre Gasly una visor cam così da regalare agli spettatori le stesse sensazioni vissute dal pilota francese all’interno dell’abitacolo della monoposto.

La velocità tenuta da Gasly non è stata certamente sostenuta visto che si trattava dei primi chilometri in pista per la nuova vettura, ma con questa prospettiva insolita la AlphaTauri ha consentito a tutti gli appassionati di celebrare in maniera differente l’inizio della sua nuova storia.