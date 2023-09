Video | Report Live: è Singapo... rossa nella notte buia di Red Bull In questo nuovo di Motorsport.com, analizziamo e commentiamo live insieme a voi e ai nostri ospiti i temi che hanno caratterizzato il fine settimana di Singapore. Una tappa in cui, per la prima volta, una Red Bull in crisi ha ceduto il ruolo di protagonista a qualcuno di inaspettato. Almeno fino alla vigilia del Gran Premio...