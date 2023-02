Video | Report F1: Red Bull fa paura, ma la Ferrari non si arrende In questo video firmato Motorsport.com, Franco Nugnes, Roberto Chinchero e Giorgio Piola ci accompagnano al primo e attesissimo Gran Premio di Formula 1 2023. Gli esiti dei tre giorni di test in Bahrain fanno emergere una Red Bull favorita, ma il margine sugli altri è ancora un punto interrogativo...