Video | Report F1: Leclerc deluso ma la Ferrari è in ripresa

F1 | Pirelli, Isola: "In Messico l'attenzione è su trazione e frenata"

Mario Isola, motorsport director di Pirelli, spiega che in Messico la sfida per gli pneumatici è completamente diversa rispetto a quella che hanno dovuto affrontare nelle ultime due gare in Giappone ed in Texas. Nella giornata di venerdì sarà recuperata la sessione dedicata agli pneumatici 2023 che è saltata a Suzuka a causa della pioggia.