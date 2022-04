Video | Report F1: La Ferrari non teme nemmeno il porpoising In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes e Roberto Chinchero analizzano il Gran Premio d'Australia di Formula 1, con uno sguardo al prossimo appuntamento di Imola. In questa prima parte di stagione Ferrari dimostra la sua supremazia nei confronti dei suoi avversari, chiamati a rimettersi "in forma" al più presto. La F1-75 riuscirà a riconfermarsi imbattibile?