Video | Report F1: Ferrari troppo brutta per essere vera In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes e Giorgio Piola analizzano i fatti che hanno caratterizzato il Gran Premio del Bahrain: dalla supremazia Red Bull alla domenica da dimenticare della Ferrari. La SF-23 non inaugura nel migliore dei modi il suo debutto nelle giornate... che contano. Che cosa è successo?