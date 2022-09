Video | Report F1: Ferrari tradirà anche le attese di Monza? In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes e Beatrice Frangione analizzano i temi offerti dal Gran Premio d'Olanda, con uno sguardo all'appuntamento della Formula 1 a Monza. Le difficoltà nelle prestazioni evidenziate dalla F1-75 nelle ultime tre gare, mettono in allarme il ruolo della Ferrari come seconda forza. Riuscirà la rossa a non tradire le aspettative nel Gran Premio di casa?