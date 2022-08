Video | Report F1: Ferrari non all'... altezza. Solo un episodio? In questo nuovo video di Motorsport.com, Beatrice Frangione, Franco Nugnes e Giorgio Piola commentano e analizzano i temi offerti dal Gran Premio del Belgio. La gara nelle Ardenne porta la firma del dominio Red Bull, in una domenica in cui Ferrari è in difficoltà e non...all'altezza: i problemi mostrati dalla F1-75 all'avvio della seconda parte di stagione sono solo legati a Spa?