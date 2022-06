Video | Report F1: Ferrari in cocci, si frantuma il sogno iridato?

Carica lettore audio

Terzo fine settimana di gara consecutivo difficile per la Ferrari. Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr., vittime dei problemi di affidabilità, lasciano Baku a mani vuote. Soprattutto il monegasco, che tra i due cavallini è quello che ha davvero qualcosa da perdere.

Con questa ennesima doppietta, Red Bull aumenta il suo distacco dagli avversari: arrivando secondo, Sergio Perez supera Leclerc in classifica piloti. Difficile ma non impossibile per la Scuderia risalire la china: non c'è tempo per metabolizzare, l'appuntamento in Canada è sin troppo vicino...