Video | Report F1: bufala crashgate o si apre un'inchiesta FIA? In questo nuovo video di Motorsport.com, analizziamo i temi offerti dal Gran Premio di San Paolo. Mercedes torna, e lo fa con una doppietta capitanata da George Russell, conquistata in una domenica fatta di spettacolo e... parecchi team radio. Se la scelta di Ferrari di mantenere il podio di Sainz ha trovato un movente, la situazione in casa Red Bull è poco chiara e lascia intendere che il comportamento di Verstappen nasconda molto di più di una "scia mancata"...