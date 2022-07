Topic F.1 analisi tecnica di Giorgio Piola

Video | Piola: "In F1 è scoppiata la guerra degli sviluppi" In questo video di Motorsport.com, Franco Nugnes e Giorgio Piola analizzano con la lente d'ingrandimento della tecnica le novità tecniche presentate dai team per il weekend di Silverstone. Il Gran Premio di Gran Bretagna è teatro di tanti debutti in termini di soluzioni: quale sarà la più efficiente?