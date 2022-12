Video | Piola: "Ferrari F1-75: ecco perché non ha vinto"

F1 | Gasly ammette: "AT03 buona, ma aveva 13 chili di troppo!"

Pierre Gasly, prima di passare in Alpine, ha svelato che l'AlphaTauri AT03 è stata 13 chili sovrappeso per tutta la stagione. "Questo ci ha rallentati in qualifica, ma anche in gara con un degrado gomme più alto".