Topic F.1 analisi tecnica di Giorgio Piola

Video | Piola: "Ecco come disegnerei la F1 del futuro" In questo nuovo video Q&A firmato Motorsport.com, Giorgio Piola risponde alle vostre domande e curiosità sul mondo della Formula 1. Qual è stata la migliore soluzione tecnica portata in pista nel 2022? E cosa ci possiamo aspettare dal 2023? Ma soprattutto, quali sono le caratteristiche ideali della F1 del futuro? Scopriamolo insieme...