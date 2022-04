Video | Live Report F1 & MotoGP: Una domenica...bestiale!

Carica lettore audio

Charles Leclerc domina il Gran Premio d'Australia, terzo appuntamento del mondiale 2022 di Formula 1. Domina, facendo emergere ancora di più le "crisi" degli altri team, Red Bull e Mercedes in primis. Max Verstappen, tradito dalla sua RB18 per la seconda volta in tre gare, guarda da lontano la classifica piloti, mentre le Frecce d'Argento conquistano un terzo posto insperato con George Russell al suo primo podio con il team otto volte campione del mondo costruttori.

La domenica italiana non si ferma in Australia, continua ad Austin, per il Gran Premio delle Americhe di MotoGP. Enea Bastianini regala la seconda vittoria stagionale alla Gresini Racing, riprendendo la vetta della classifica con cinque punti di margine su Rins. Jack Miller porta la Ducati sul terzo gradino del podio, mentre Francesco Bagnaia chiude quinto...