Video Grosjean: ma cosa ha causato il terribile crash?

Romain Grosjean è un miracolato. E' l'uomo che è uscito vivo, fumante, dalla palla di fuoco della sua Haas VF-20 accartocciata fra le lame dei guard rail. Il francese ha saputo districarsi dall'abitacolo rovente e uscire vivo da un orribile incidente che non molti anni fa avrebbe avuto un esito tragico.

La Formula 1 ha mostrato quale è stato il salto di qualità che è stato fatto in materia di sicurezza per l'impegno della FIA che è sempre stato incessante: l'introduzione dell'Halo a protezione della testa dei piloti questa volta è stato determinante, così come la buona tenuta del collare Hans che ha attutito la violenta decelerazione.

Si sono riviste le fiamme in F1 e il rogo è stato pauroso, ma finora nessuno si è domandato cosa possa essere successo sulla VF-20 del pilota francese che all'improvviso è scartata verso destra dove si trovava l'AlphaTauri di Daniil Kvyat.

Vi riproponiamo le immagini dell'incidente di Sky perché nelle riprese dall'elicottero si osserva lo strano spostamento della Haas. Cosa era successo sulla monoposto americana per innescare una carambola che poteva avere tragiche conseguenze?