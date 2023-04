Video | Ghini: "Siamo sicuri che non ci sarà una donna campione in F1?" In questa nuova puntata del Candido, Franco Nugnes e Antonio Ghini analizzano i temi offerti dal motorsport negli ultimi giorni. Nonostante la Formula 1 sia ancora a riposo per una settimana continua a regalare riflessioni: in un mondo caratterizzato dal cambiamento, siamo sicuri che, prima o poi, non ci sarà una donna campione nella massima serie?