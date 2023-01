Video | Ghini: "Scuderia Ferrari: sinergie tra F1 e WEC?"

Dakar | Piove a dirotto: il bivacco è diventato un mare di fango

L'ultima notte di questa 45esima Dakar sarà una delle più difficili di questa tormentata edizione. Chi pensava che il raid in Arabia Saudita avrebbe "arrostito" la carovana del raid per il caldo si sbagliava, perché la pioggia e il freddo hanno accompagnato i concorrenti. Ad Al-Hofuf, ultimo bivacco prima del traguardo finale, si è scatenata una pioggia che sembra monsonica trasformando il fesh fesh in una melma fangosa.