Video | Ghini: "La Ferrari rivendica il suo ruolo in Formula 1" Torna l'appuntamento del sabato firmato Motorsport.com. In questa nuova puntata del Candido, Franco Nugnes e Antonio Ghini commentano i fatti degli ultimi giorni offerti dal mondo dei motori, in particolare l'emozionale presentazione della SF-23, nel segno di una Ferrari consapevole di aver tutte le carte in regola per tornare a lottare...