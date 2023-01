Video | Ghini: "La F1 occasione di marketing per i marchi" In questa nuova puntata del Candido firmata Motorsport.com, Franco Nugnes e Antonio Ghini analizzano i principali temi di attualità legati al mondo della Formula 1. L'annuncio della collaborazione tra Andretti e Cadillac, per formare un nuovo team di Formula 1, dimostra come la massima serie automobilistica sia anche un grande strumento di marketing per i grandi marchi...