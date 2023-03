Video | Ghini: "#essereferrari si respira più nel WEC che in F1" In questa nuova puntata del Candido firmata Motorsport.com, Franco Nugnes e Antonio Ghini analizzano i temi offerti dal mondo dei motori negli ultimi giorni. Se le prove libere che hanno inaugurato il fine settimana del Gran Premio dell'Arabia Saudita non hanno regalato buone sensazioni ai box Ferrari, non si può dire lo stesso dell'appuntamento del WEC a Sebring dove la 499P debutta con un podio...