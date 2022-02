Video | Ghini: "Carburante bio croce e delizia della F1"

Carica lettore audio

Il 2022 per la Formula 1 è ufficialmente iniziato con la Haas che ha svelato la VF-22, prima monoposto ad effetto suolo di nuova generazione. Ma non di soli cambiamenti estetici vive la categoria: anche il cuore delle monoposto, la power unit, subisce un sostanziale cambiamento per via dell'utilizzo di un innovativo carburante E10 realizzato per il 10% non da materiali fossili.

E dal 2026, sotto questo versante, la situazione potrebbe migliorare...