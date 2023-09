Video F1 | Una Red Bull nel centro di Torino!

Sabato 2 e domenica 3 settembre 2023, in occasione dell’Autolook Week 2023, il festival motoristico giunto alla sua seconda edizione, le vie pulsanti di Torino sono state abbracciate dalla melodia di una monoposto di Formula 1. Si tratta della Red Bull RB8, quella che ha disputato il campionato mondiale di Formula 1 nel 2012. Quell’anno, la coppia di piloti era composta da Sebastian Vettel e Mark Webber, con il tedesco che vincerà il terzo dei suoi quattro titoli iridati conquistati consecutivamente con il team austriaco.

Lo Show Run della RB8 è stato possibile grazie alla partnership tra Autolook Week e Sparco, team supplier e partner ufficiale della manifestazione, nonché partner tecnico del team Red Bull di Formula 1. Un momento magico avvolto dalla cornice di Piazza San Carlo che ha svegliato il centro della città con il sound della RB8, guidata dall’ex pilota automobilistico austriaco, Patrick Friesacher, ospite d’eccezione dell’evento.

La RB8 è stata principale protagonista della seconda edizione di Autolook Week, così come il team Red Bull è protagonista del mondiale 2023 di Formula 1, con Max Verstappen sempre più vicino ad agguantare il suo terzo sigillo consecutivo. La presenza di Red Bull ad Autolook Week è qualcosa di memorabile, per svariati motivi.

Innanzitutto, non è così scontata la partecipazione di un top team come Red Bull ad un evento indipendente, soprattutto quando questo si svolge durante un weekend di gara, come il Gran Premio d’Italia.

Poi, dopo anni, una Formula 1 moderna ritorna per le strade di Torino. Già, si parla di un ritorno: era il 2011 e a scaldare il cuore degli appassionati fu, ancora una volta, una Red Bull.

Infine, ma non meno importante, il tributo. Il tributo alla storia sportiva di Torino che, tra il 1946 e il 1955 ha ospitato il Gran Premio del Valentino in un circuito sviluppato sia all’interno dell’omonimo parco, sia nelle strade intorno ad esso.

Queste e molte altre emozioni hanno caratterizzato il primo fine settimana settembrino di Autolook Week: un vero e proprio museo a cielo aperto di passione e storia del Motorsport.