Video F1 | TOP & FLOP Suzuka: Max sulla cresta dell'Honda. Le decisioni un FIAsco?

F1 | Ferrari: ecco perché non è la TD39 che ha... ucciso la F1-75

Nikolas Tombazis, responsabile tecnico monoposto della FIA, aveva detto che le F1 sono state modificate per mettersi in regola con l'introduzione della TD39 a Spa e c'è chi ha attrbuito a queste novità il calo prestazionale Ferrari. Mattia Binotto confuta questa visione, mettendo sul piatto che la Red Bull è cresciuta di più (ma ha anche speso di più), mentre la rossa ha mantenuto una linea di sviluppo coerente con gli altri. E senza TD39 a Singapore le cose non sono certo andate meglio...