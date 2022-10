Video F1 | TOP 5 GP USA: Quando vincere significa chiudere un cerchio

Carica lettore audio

Dal 2012 al 2017, con l’eccezione del 2013, il grande conquistatore del Gran Premio degli Stati Uniti è stato Lewis Hamilton.

Nel 2019, l’edizione prima della pandemia viene firmata sempre da una Mercedes, ma non dalla celebre numero 44 che, con Lewis, taglia per prima il traguardo per ben sei volte. Una in più della leggenda Michael Schumacher che conquista l’America per cinque volte: il tedesco fa sua Indianapolis (inclusa la farsa del 2005) dal 2000 al 2006, tranne nel 2001, quando la corsa viene vinta dal suo storico rivale, Mika Hakkinen.

In questo nuovo video, vi proponiamo quali, per noi, sono i cinque momenti più significativi della Formula 1 ad Austin: l'ultima vittoria in carriera di Kimi Raikkonen, per lo più con la Ferrari, è fra questi...