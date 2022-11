Video F1 | TOP 5 GP di Abu Dhabi: l'altra faccia della vittoria In questa nuova TOP 5 firmata Motorsport.com, riviviamo le edizioni più spettacolari del Gran Premio di Abu Dhabi di Formula 1. Un appuntamento spesso decisivo per le sorti mondiali e, spesso, spettatore di scenari opposti: da una parte, le lacrime di gioia per chi raggiunge l'obiettivo di una vita. Dall'altra, l'amarezza e la delusione di chi ha avuto la forte speranza di poter conquistare tutto... ed è tornato a casa con niente.