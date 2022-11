Video F1 | TOP 5 GP del Brasile: Interlagos, una tappa... mondiale! In questa nuova TOP 5 firmata Motorsport.com, ripercorriamo i titoli mondiali più emozionanti conquistati in Formula 1 ad Interlagos. Dal dominio Ferrari interrotto nel 2005 da Fernando Alonso, al finale rocambolesco del 2008, sono tante le imprese memorabili scritte dalla massima serie in Brasile. Siete d'accordo con la nostra scelta?