Video F1 | Top 10 Mondiale 2022: un'altalena tra sogno e realtà In questo nuovo video di Motorsport.com, riviviamo i dieci momenti più significativi della stagione 2022 di Formula 1. Dal primo appuntamento in Bahrain alla bandiera a scacchi di Abu Dhabi, ci sono speranze svanite, polemiche, riconferme e colpi di scena: per qualcuno, più di altri, c'è stato il brusco risveglio da un sogno finito troppo presto...