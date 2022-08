Video F1 | TOP 10 2022: Ferrari miglior attrice non protagonista

F1 | Haas: le pance svasate per puntare più alto

La squadra americana diretta da Gunther Steiner ha portato in Ungheria un pacchetto di novità importanti che hanno reso la VF-22 più simile alla Ferrari. Le modifiche sono state affidate solo a Magnussen, ma da Spa-Francorchamps le avrà anche Schumacher: il team diretto da Steiner conta di fare un salto di qualità per attaccare il sesto posto dell'Alfa Romeo. Ma oltre alle prestazioni sarà importante trovare l'affidabilità, visto i due piloti non sono andati a punti in otto dei tredici appuntamenti 2022.