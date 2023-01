Video F1 | Stewart, quel terzo mondiale maledetto In questa nuova puntata di "Storie di Motorsport" firmata Motorsport.com, ripercorriamo la storia di Jackie Stewart e del suo ultimo mondiale in Formula 1 conquistato cinquant'anni fa. Quella del 1973, per Sir Jackie, è una stagione a due facce: da un lato, la gioia di aver colto il terzo sigillo in carriera; dall'altro, la profonda tristezza per tutti quegli amici persi a causa delle corse...