Video F1 | Report Live: Max e Charles, una sfida sull'1 a 1

Il secondo appuntamento stagionale in Arabia Saudita ha decretato Max Verstappen come vincitore. Il campione del mondo in carica ha diminuito le distanze in classifica da Charles Leclerc dopo lo zero pesante in Bahrain.

Le Ferrari, però, occupano i due gradini del podio senza troppo distacco: a sfida serrata tra il monegasco e l'olandese ha lasciato i tifosi col fiato sospeso fino all'ultimo giro. Quanto pesa la vittoria Red Bull? Ma soprattutto, riuscirà Mercedes a diminuire il gap con gli avversari?