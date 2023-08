Video F1 | Report Live: GP d'Olanda, quante facce in una stessa medaglia! In questo nuovo video firmato Motorsport.com, commentiamo e analizziamo live con voi e i nostri ospiti i fatti che hanno caratterizzato il Gran Premio d'Olanda di Formula 1. Un fine settimana a più volti: da una parte la gioia di chi ritrova il podio, di chi continua a confermarsi invincibile; dall'altra la sofferenza per un infortunio, per un'occasione persa, o per una tappa da dimenticare...