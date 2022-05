Topic F.1 analisi tecnica di Giorgio Piola

Video F1 | Piola: "Un grande Leclerc con una grande Ferrari" In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes e Giorgio Piola analizzano le qualifiche del GP di Spagna con la lente d'ingrandimento della tecnica. Leclerc conquista una pole preziosa, ma la gestione gomme sarà determinante in gara. Weekend importante per Mercedes, che con il quarto posto di Russell continua a dimostrare di aver fatto passi avanti...