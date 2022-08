Topic F.1 analisi tecnica di Giorgio Piola

Video F1 | Piola: "Red Bull non dichiara il telaio leggero" In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes e Giorgio Piola analizzano il venerdì di Spa-Francorchamps sotto la lente d'ingrandimento della tecnica. Molte le novità in pista: la più evidente quella firmata Red Bull. La RB18 presenta un telaio leggero... non dichiarato. Perché?