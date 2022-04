Topic F.1 analisi tecnica di Giorgio Piola

Video F1 | Piola: "Problema Mercedes senza una soluzione?" In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes e Giorgio Piola analizzano quanto visto nel venerdì di qualifica ad Imola. Il quarto weekend stagionale non è partito nel migliore dei modi per la Mercedes, con Hamilton e Russell sempre più distanti dalle prime file. I problemi che affliggono la W13 verranno risolti?