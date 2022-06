Topic F.1 analisi tecnica di Giorgio Piola

Video F1 | Piola: "Porpoising pericoloso, si torni all'inerter" In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes e Giorgio Piola analizzano le qualifiche del GP dell'Azerbaijan attraverso la lente d'ingrandimento tecnica. Charles Leclerc conquista il sabato di Baku portando a casa la quarta pole position consecutiva davanti alle due Red Bull di Perez e Verstappen, aiutato anche dall'impiego della nuova ala sulla sua F1-75. Ma a Baku, il porpoising è ancora più evidente. Qual è la soluzione migliore per debellare il fenomeno una volta per tutte ?