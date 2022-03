Video F1 | Piola: "Nuova Red Bull ma la Ferrari resta lì"

Carica lettore audio

Il tempo di nascondersi è ormai finito, per i team. Con oggi va in archivio l'ultima giornata di test collettivi di Formula 1 prima del Gran Premio del Bahrain, prima prova del mondiale 2022, che si svolgerà a Sakhir la prossima settimana.

A spiccare, nell'ultima giornata, sono la Ferrari F1-75 di Charles Leclerc e la Red Bull RB18 di Max Verstappen. La rossa del monegasco brilla sotto la luce artificiale del tracciato arabo per quanto riguarda il giro secco, ma è l'olandese a dettare il passo per quanto riguarda i long run.

Sarà lotta tra questi due team tra meno di una settimana? Non possiamo ancora saperlo con certezza, dal momento che le incognite sono ancora diverse, dal carico di benzina a bordo delle dieci monoposto in pista alla potenza sprigionata dalle rispettive power unit.

La RB18 si è presentata con pesanti modifiche in diverse componenti essenziali, come ad esempio le pance dov'è ben presente uno scivolo alle spalle del cono anti-intrusione, ma la cosa importante è che la Rossa sia stata una costante esente da problemi di sorta per tutti i sei giorni complessivi tra Barcellona ed il Bahrain.