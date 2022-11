Topic F.1 analisi tecnica di Giorgio Piola

Video F1 | Piola: "Mercedes merita la prima vittoria, ma Max..." In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes e Giorgio Piola analizzano la Sprint Race del GP di San Paolo con la lente d'ingrandimento della tecnica. La Ferrari convince ritrovando competitività, mentre la Mercedes occupa tutta la prima fila, confermando un finale di stagione in crescita. Nonostante ciò, per la gara di domani si prospetta una dura lotta con Verstappen...