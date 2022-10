Topic F.1 analisi tecnica di Giorgio Piola

Video F1 | Piola: "Ferrari pronta a sfidare Red Bull" In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes e Giorgio Piola analizzano il venerdì di prove libere del GP di Singapore attraverso la lente d'ingrandimento della tecnica. La squadra di Maranello chiude la seconda sessione di prove libere piazzando entrambe le monoposto in cima alla classifica, mentre la Red Bull viene attaccata anche al di fuori della pista, per via delle accuse sul mancato rispetto del budget cap...