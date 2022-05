Topic F.1 analisi tecnica di Giorgio Piola

Video F1 | Piola: "Ferrari perfetta, Mercedes deludente" In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes e Giorgio Piola commentano le prove libere del Gran Premio di Monaco attraverso la lente d'ingrandimento della tecnica. La Ferrari si conferma la monoposto più veloce nelle sessioni del venerdì, in una giornata in cui da Mercedes ci si aspettava qualcosa in più: la W13 compie un passo indietro...curioso. Ecco perché.