Topic F.1 analisi tecnica di Giorgio Piola

Video F1 | Piola: "Ferrari in forma, Mercedes presuntuosa!" In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes e Giorgio Piola analizzano le prime interessanti considerazioni delineate nel penultimo giorno di prove in Bahrain prima dell'ufficiale avvio del mondiale di F1. Ferrari si dimostra più affidabile grazie al comportamento regolare in pista, mentre Mercedes sembra...in ritardo. Tattica o presunzione?