Video F1 | Piola: "Ferrari con cestelli doppi in stile Red Bull" In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes e Giorgio Piola analizzano le soluzioni delle monoposto ai test pre stagione in Bahrain. Sotto la lente d'ingrandimento della tecnica, in questa seconda giornata nel deserto, c'è la SF-23, che presenta alcuni elementi in stile Red Bull...