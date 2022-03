Topic F.1 analisi tecnica di Giorgio Piola

Video F1 | Piola: "Conferma Red Bull ma la Ferrari non scherza" Le Prove Libere del Venerdì in Bahrain vanno in archivio lasciandoci in eredità la Red Bull di Max Verstappen a dettare il passo tallonata dalla Ferrari F1-75 di Charles Leclerc, con la seconda rossa di Carlos Sainz a completare il podio. Più in difficoltà al momento invece è la Mercedes, con una W13 più complicata del previsto