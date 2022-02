Video F1 | Piola: "Aston Martin vera, ma è davvero brutta!"

Carica lettore audio

Non entusiasmante. Così potrebbe essere descritta in pochissime parole l'Aston Martin AMR22, vettura chiamata a migliorare i risultati non eccelsi della passata stagione. Nata priva di soluzioni interessanti - o, per meglio dire, dell'"effetto wow" - la monoposto di Sebastian Vettel e Lance Stroll debutterà in pista nella giornata di venerdì 11 febbraio, in anticipo sulla concorrenza, prima di recarsi a Barcellona per i primi test collettivi.

Vedere l'AMR22, tuttavia, ci permette di osservare da vicino le due scuole di pensiero per la realizzazione delle vetture per il 2022. Un primo sguardo alle fiancate, infatti, mostra la differente filosofia costruttiva che ha l'auto di Silverstone nei riguardi della Haas VF-22. E di idee ne dobbiamo ancora vedere parecchie...