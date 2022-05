Topic F.1 analisi tecnica di Giorgio Piola

Video F1 | Piola: "Ferrari troppo scarica, Mercedes in ripresa" In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes e Giorgio Piola analizzano il venerdì del GP di Spagna con la lente d'ingrandimento tecnica. Tante le soluzioni che i team hanno portato in pista nelle prime due sessioni di prove libere, in cui Ferrari pare soffrire un po' troppo e Aston Martin fa discutere. Mercedes, invece, in ripresa: verità o illusione?